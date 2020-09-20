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Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı
KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE İLÇE HIFZISSIHHA KURULUNCA, AYVALI VE EMİRLER KÖYLERİ POZİTİF VAKALARDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI.
KÜTAHYA 20.09.2020, 18:16
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Ayvalı ve Emirler köyleri pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında, son günlerde Ayvalı ve Emirler köyünde vaka sayılarında ciddi ve hızlı bir artış olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu artışın köy halkının tedbirlere riayet etmeden farklı sosyal etkinliklerde bir araya gelmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda vaka ve temaslıların vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesine neden olacağından, Ayvalı ve Emirler köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, jandarma ekiplerin gözetiminde kontrollü giriş-çıkış uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir” denildi.
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