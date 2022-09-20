Tavşanlı’da Gemçlikspor ve Moymulspor birlikte sezon açılışı gerçekleştirdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Moymulspor ve Gençlikspor, Ada stadında sezon açılışını birlikte gerçekleştirdi.

Her iki köklü takımın başkan ve yöneticileri ile taraftarları Ada stadında bir araya geldiler. Oyuncu kadroları ve yönetimi tanıtımı sonrası Kulüp yönetimi ve ASKF yetkilileri tarafından konuşmalar gerçekleşti. Karşılıklı çiçekler takdim edildi.

Minikler, As takımı ve veteranların sahaya çıkması sonrası geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası ile vefat eden Gençlikspor camiasından ailelerden kişiler için ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kurban kesimi sonrası hazırlık maçları gerçekleştirildi.