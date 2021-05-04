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Tavşanlı’da denetim ekipleri faaliyetlerini sıklaştırdı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Covid19 pandemi sürecinde kısıtlama günlerinde ilçedeki tedbirler arttırılırken, denetim ekipleri faaliyetlerini de sıklaştırdı.

KÜTAHYA 04.05.2021, 12:05
Tavşanlı’da denetim ekipleri faaliyetlerini sıklaştırdı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Covid19 pandemi sürecinde kısıtlama günlerinde ilçedeki tedbirler arttırılırken, denetim ekipleri faaliyetlerini de sıklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği Covid19 genelgesi kapsamında Tavşanlı genelinde resmi kurumların katılımıyla ortak denetim gerçekleştiriliyor.

İlçe merkezinde zaman zaman Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan yardımcıları ile daire ve kurum amirleri de denetimlere katılıyor. Ayrıca denetimlere zabıta, bekçi ve güvenlikçiler de uygulamalara iştirak ederek destek sağlıyor.
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