Tavşanlı paydasında yeni bir oluşum

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ilçeye çeşitli alanlarda katkı sağlamak üzere yeni bir oluşum için ilk toplantı gerçekleşti. Tavşanlı Derneği adı altında kurulan ve kurucu başkan olarak da seçilen Niyazi Turgut, amaç ve gayelerinin Tavşanlı menfaati olduğunu ifade ederken Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda şunları söyledi, "Hiçbir menfaat gözetmeksizin Tavşanlı paydasında birleşerek siyaset üstü bir oluşuma gidiyoruz. Tarihinde ilk defa Milletvekili olmayan ve eksikliğini iliklerine kadar hisseden bizler,sesimizi duyurarak, gündem oluşturmayı ve güzide ilçemiz Tavşanlı’ya daha fazla ve hak ettiği yere doğru ilerlemesi için yola çıkıyoruz.Sanayiden kültürel faaliyetlere kadar her alanda kuracağımız komiteler ile ilçemizin gelişimi ve gelecek nesillere daha güzel eserler bırakmak adına gerek mülki ve gerekse mahalli idareler ile koordineli çalışarak güçlü bir birliktelik oluşturmayı amaçlıyoruz. oluşturulan Kent konseyleri ve çalışmaları bizim için en güzel örnektir. Bu bağlamda derneğimiz vasıtasıyla yapacağımız çalışmalar İlçe konseyi olarak da adlandırılabilir." dedi. Toplantı katılımcıların görüşleri ve dilek temenniler ile sona erdi. Yeni kurulan Derneğin kurucu başkanı Niyazi Altay olurken yönetim şu isimlerden oluştu; Başkan Niyazi Turgut,Sefa Hasçelik, Kemal Özkul,Şerif Yılmaz, Hüseyin Sarıca, Gökhan Doğanay, Recep Kahraman, Murat Kaya, Tuna İşleyen, Kadir Teke ve Ahmet Köse.