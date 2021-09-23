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Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline eğitim

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 18 personele Proje Döngüsü Eğitimi veriliyor.

KÜTAHYA 23.09.2021, 10:18
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline eğitim

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 18 personele Proje Döngüsü Eğitimi veriliyor.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen çeşitli kurum ve kuruluşların faydalanabildiği Teknik Destek Projeleri kapsamında Tavşanlı ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi veriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan ve uygun görülen eğitimin sonunda sertifikalarını alacak olan teknik personel ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bütün projeleri hazırlama konusunda sağlam bir altyapıya sahip olacağı bilgisi edinildi. Bu eğitimler sonunda bölge halkına ve ekonomisine büyük katkıların sağlanacağı öngörülüyor.

Ziraat Odasının tahsis ettiği salonda, 5 gün sürecek olan eğitim Tavşanlı ve Ziraat Odasından 2 teknik personelin de katılımıyla 18 teknik personel ile gerçekleştiriliyor.

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