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Taş Mektep değil, 1964 yılında yapılan ve depreme dayanıksız olan bina yıkılacak
TAŞ MEKTEP (SAĞDA) YIKILACAK BİNA (SOLDA)
KÜTAHYA 27.10.2020, 12:26
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Kütahya Lisesi’nin 1964 yılında yapılan 16 derslikli binasının depreme dayanıksız olduğunu için yıkım kararı alındığı ifade edildi. Bazı çevrelerin, Kütahya’nın Lisesi’nin 1890 yılında Mutasarrıf Haşim Paşa tarafından yaptırılan ’tarihi Taş Mektep binasının yakılacağı’ yönünde algı operasyonu düzenlenmeye çalıştığı belirtildi. 600 öğrencisi bulunan Kütahya Lisesi’nin 30 Ağustos Mahallesi’ndeki binada eğitim-öğretime başladığı vurgulandı.
Tam Mektep’te halen Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim-öğretime devam ettiği, yakılacak olan depreme dayanıksız 56 yıllık binanın yerine, ’tarihi binayı gölgede bırakmayacak’ şekilde yine 16 derslikli olarak okul binası yapılacağı dile getirildi.
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