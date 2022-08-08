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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya’da polisin şüpheli bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 8.66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA 08.08.2022, 11:19
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya’da polisin şüpheli bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 8.66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M. O. Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 7 parça halinde 8.66 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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