Sınav ve kurs protokolü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı arasında, açılacak sınav ve kurslara ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında iki kurum işbirliğinde çalışanların niteliğini artırmak amacıyla Kütahya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlara ait iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışanlardan, meslekleri 3308 Sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında kalan dalları için belge alınması sağlanacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezi aracılığıyla verilecek kurslar sonunda yapılacak sınavlarda yeterli puan alan adaylara belge verilecek.