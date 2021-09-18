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Simav’dan ‘Altınordu Futbol Akademisi’ne futbolcu desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren ‘Simav İdman Yurdu Spor Kulübü’nde futbola başlayan Muhammet Furkan Kalay (14), seçmeleri başarı ile geçerek Altınordu Futbol Akademisi’ne kabul edildi.

KÜTAHYA 18.09.2021, 15:04
Simav’dan ‘Altınordu Futbol Akademisi’ne futbolcu desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren ‘Simav İdman Yurdu Spor Kulübü’nde futbola başlayan Muhammet Furkan Kalay (14), seçmeleri başarı ile geçerek Altınordu Futbol Akademisi’ne kabul edildi.

Simav İdman Yurdu Spor Kulübü’nün emektar hocası Yusuf Tanyeli, amaçlarının karakterli futbolcular yetiştirmek olduğunu ifade etti. Tanyeli “ Altyapıda ilklerin takımı olan Simav İdman Yurdu Spor Kulübü, yine bir ilk’i daha başardı. İyi vatandaş, iyi birey, iyi futbolcu ilkesiyle Türkiye’nin onuru ve gurur olan Altınordu Futbol Akademisi’ne Simav’dan bir yıldız adayını verdik. Futbolcumuz Muhammet Furkan Kalay yapılan seçmeleri başarıyla geçerek, Altınordu Futbol Akademisi’ne katılmıştır. Türk futboluna daha fazla katkıda bulunmak amacıyla çalışamalrımız devam ediyor. Yakın bir gelecekte 5 futbolcumuzun daha transferini gerçekleştireceğiz. Karakterli futbolcular yetiştirmek en büyük isteğimizdir” dedi.

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