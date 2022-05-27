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Simav’da şüpheli ölüm

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir genç, evinde ölü olarak bulundu.

KÜTAHYA 27.05.2022, 21:32
Simav’da şüpheli ölüm

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir genç, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Muradınlar Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden B.K. (26) isimli şahıs, kardeşi ve annesi evde iken mutfakta ölü bulundu.

B.K.’nin üç gündür şiddetli ense ve baş ağrısı çektiği, bir önceki gün hastaneye başvurduğu, tedavi sonrası ise taburcu edildiği öğrenildi.

Olay yeri incelemesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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