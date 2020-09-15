Simav’da mahalle karantinası

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi’nin Savcılar Mahallesi’nde tespit edilen Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle, bireysel izolasyon olamayacağı için karantina uygulaması başlatıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığında toplanan Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/44 numaralı kararına göre, Savcılar Mahallesi’ne giriş çıkışların 14.09.2020 tarihi saat 06.00’dan itibaren, acil durumlar dışında 14 gün süre ile yasaklandığı bildirildi.

Karantina kurallarına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında, İl İdaresi Kanununun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanununun 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.