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Simav’da mahalle karantinası

SİMAV İLÇESİNE BAĞLI AKDAĞ BELDESİ’NİN SAVCILAR MAHALLESİ KARANTİNAYA ALINDI

KÜTAHYA 15.09.2020, 10:59
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Simav’da mahalle karantinası

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi’nin Savcılar Mahallesi’nde tespit edilen Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle, bireysel izolasyon olamayacağı için karantina uygulaması başlatıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığında toplanan Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/44 numaralı kararına göre, Savcılar Mahallesi’ne giriş çıkışların 14.09.2020 tarihi saat 06.00’dan itibaren, acil durumlar dışında 14 gün süre ile yasaklandığı bildirildi.

Karantina kurallarına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında, İl İdaresi Kanununun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanununun 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

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