Simav’da gıda denetimleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekiplerince okullardaki kantin ve yemekhaneler ile okul çevresindeki gıda satış yerlerinde denetimlerin hız kazandığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Bilindiği gibi ’5996 Sayılı ’Bitki Sağlığı, Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu’ çerçevesinde gıdaların denetlenmesi bakanlığımızca yapılmaktadır. Bu çerçevede gıda üreten, toplu tüketim yapılan ve gıda satışı yapılan yerlerde denetimlerimiz durmadan, yıl boyunca devam etmektedir. Okulların açıldığı bu günlerde gıda denetim ekiplerimiz okullardaki kantin ve yemekhanelerde ve okul çevresindeki gıda satış yerlerinde denetimlerine hız kazandırdılar. Öğrencilerimizin güvenli gıda tüketmelerini sağlamak ve üretilen gıdaların sağlıklı ortamda öğrencilere sunulmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde ortam hijyeni, çalışan personel hijyeni, belgelerin tam olması, eğitimli ve hijyen belgesi olan personellerin çalışması, gıdaların uygun ortamda muhafazası gibi pek çok konulara dikkat edilmektedir. Bu çerçevede kurumumuzdaki gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve teknikerleri, veteriner hekim arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yıl boyunca yapılan denetimlerde görev yapan mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça ben de bizzat denetimlere katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde okul yemekhane ve kantinlerinde yapılan denetimlere bizzat bende katılma fırsatı buldum. Yeni eğitim döneminde öğrencilerimize başarılar dilerken gıda ile ilgili herhangi bir şikayetleri olursa ücretsiz olan 174 Alo Gıda Hattımızı arayabileceklerini hatırlatmak istiyorum’ dedi.