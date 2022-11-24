Simav’da bir araçta ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı uygulamada durdurularak arama yapılan aracın bagaj kısmında 1 av tüfeği 7 fişek, aracın torpido kısmında ise ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli ve idari işlemler yapılmak üzere tahkikata başlandığı bildirildi.