Simav’a mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya’nın Simav ilçesine mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı. Gece başlayan kar yağışı ile ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Mesire alanı beyaza büründü. Kar manzaralı Gölcük Taş Konak evleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yağmur ve fırtınanın etkili olduğu ilçe merkezinde kar yağışı görülmezken, yağışlar kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan çiftçileri sevindirdi.