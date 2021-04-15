Simav’a 2 proje okulu müjdesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim okulları, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlendi.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim yılında sınavla öğrenci alan okullar olarak Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayıp, sınavla öğrenci alacaklar. Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 30, Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 30, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 30 öğrenci sınavla alınacak.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ sayesinde, mesleki eğitim ile reel sektörün birbirine uyumu açısından önemli bir adım atıldığını belirterek, 2021 yılı itibariyle Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de bu protokol kapsamına alındığını ifade etti. Kaymakam Halim “ Mesleki eğitim sayesinde, hayata hazırlıklı olarak yetişmiş gençlerimiz olacak. Üretim gücümüz artacak ve üreten Türkiye yolunda daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. İstihdama dair sorunlar, işin kaynağında çözülmüş olacak” dedi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, 2021 LGS kılavuzunda sınavla öğrenci alacak okulların arasında Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin proje okulu statüsünde yer aldığını belirtti. Başkan Kulat “ Yıllardır eğitimde bir ivme yakalayan ilçemizin, artarak devam etmesi için gayret ediyoruz. Bu okullarımızın açılmasında bizlerden desteğini esirgemeyenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.