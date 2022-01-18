Simav MTAL öğrencileri daha geniş iş imkanı bulacak

Kütahya’nın Simav ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen “Kütahya Yenilikçi Anlayışla Nitelikli İş Gücü Yetiştiriyor” isimli proje ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanına yeni nesil atölye kurulduğu bildirildi.

Simav MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanında eğitim kalitesini arttırmak, atölye donanımını iyileştirmek amacıyla hazırlanan proje ile öğrencilerin yeni nesil teknolojik cihazlarla kendilerini geliştirmeleri ve günümüz teknolojisine uyum sağlayarak daha geniş iş imkanı bulmaları hedeflendi.

Proje kapsamında Simav MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanına sanayi sektöründeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda deney setleri, yeni nesil ölçüm cihazları, teknolojik ekipmanlar ve kaynak simülatörü olmak üzere toplam 29 kalem makine ve ekipmandan oluşan bir atölye kuruldu. Atölye sayesinde mezun olan öğrenciler ara eleman olmak yerine sektörlerinin aranan elemanı olmaya başladılar. Öğretmenler de aldıkları eğitici eğitimleriyle yeni nesil teknolojiye uyum sağladılar.(EFE-)