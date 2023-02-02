Simav Gölcük Yaylasında kızak pisti hizmete girdi

Simav Belediyesinin Tarım ve Orman Bakanlığından kiraladığı bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Kızak Pisti ve lokali hizmete girdi.

Yaklaşık 1 milyon 800 bin liraya mal olan Kızak Pisti ve lokalin açılışında Simav Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz kızak hizmetinin yanı sıra, bardakta sınırsız çay, kahve, sıcak çikolata ve meşhur Simav tarhanası ikram edildi.

Kızak Pisti’nin ilgi görmesine yakından tanık olduğunu ve vatandaşlarla birlikte kendisinin de oğluyla kızak kaymanın heyecanını yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Adil Biçer,” Kızak pistinde 7’den 70’e herkesin kızak kaymak için sırada beklemesi, hele hele çocukların sevincini görmek her şeye bedeldi. Bu sırada vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dinleme fırsatı bulduk. Akşam saatlerine kadar kızak kaymanın pist çevresinde ışıklandırma yapılmasını, araç park alanının düzenlenmesini ortaya çıkarırken, kızaklarla pistin başına gidilmesini kolaylaştıracak bir düzenek için araştırmalara hemen başladık. Hizmete giren kızak parkuru, yazın ise paten ve kaykay pisti olarak kullanılabilecek” diye konuştu.