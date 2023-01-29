Simav Gölcük Yaylasına hafta sonu ziyaretçi akını

Uzun süredir kara hasret kalan Simav, Hisarcık ve Emet’li vatandaşlar hafta sonu yoğun kar yağışının gerçekleştiği Simav ilçesi Gölcük Yaylasına akın etti.

İlçe merkezlerine yeterince kar düşmemesi üzerine hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar karın tadını çıkarmak, fotoğraf çekilmek, kayak yapmak ve kar manzarasında çay keyfi yaşamak amacıyla Gölcük Yaylasına akın etti. Çocuklar kendi aralarında kartopu oynayıp, kardan adam yaparak gönüllerince eğlendiler. Bu arada vatandaşlar Simav Belediyesi tarafından yapılan Kızak ve Doğal Buz Paten Pistinde kayarak Gölcük Yaylasının muhteşem kar manzarasının keyfini çıkardılar. Kayak yapan vatandaşlara belediye tarafından tarhana çorbası ve çay ikram edildi.