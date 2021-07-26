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Sıcak su sondajında umutlu bekleyiş

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri tarafından başlatılan sıcak su arama sondaj çalışmalarında 698 metreye kadar inildi.

KÜTAHYA 26.07.2021, 09:42
Sıcak su sondajında umutlu bekleyiş
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri tarafından başlatılan sıcak su arama sondaj çalışmalarında 698 metreye kadar inildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Çitgöl beldesinde MTA tarafından yürütülen sıcak su sondaj çalışmasında 698 metreye inildiğini belirterek, Naşa beldesinden sonra Çitgöl’de de nitelikli sıcak su belirtisi olduğunu, umutlu bekleyiş sonunda büyük bir kazanım olacağını ifade etti.
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