banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Şehit polis Balcı’nın emanetinin mutlu günü

Şehit Polis Komiser Engin Balcı’nın oğlu Kadir Balcı evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık taktı.

KÜTAHYA 20.09.2021, 13:57
Şehit polis Balcı’nın emanetinin mutlu günü

Şehit Polis Komiser Engin Balcı’nın oğlu Kadir Balcı evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık taktı.

2016 yılında şehit düşen komiser Engin Balcı’nın oğlu Kadir Balcı bugün nişan töreni ile evlilik yolundaki ilk adımını attı. Genç çiftin nişan törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, daire müdürleri, Balcı ve Çetin aileleri ile Kadir Balcı ve nişanlısı Sümeyye Çetin’in arkadaşları katıldı.

Kadir ve Sümeye’nin nişan yüzüklerini Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık birlikte taktı. Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Vali Çelik ve Başkan Işık, aileleri tebrik etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0