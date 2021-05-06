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Şaphane’de köylerde mera gübreleme çalışmaları

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı köylere mera alanlarında kullanılmak üzere gübre gönderildiği bildirildi.

KÜTAHYA 06.05.2021, 11:19
Şaphane’de köylerde mera gübreleme çalışmaları

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı köylere mera alanlarında kullanılmak üzere gübre gönderildiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemiz Üçbaş, Karamanca, Gürkuyu ve Kızılkoltuk köylerindeki meralardaki bitki yapısının güçlendirilmesi amacıyla Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden tedarik edilen gübreleri, Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilgili köy muhtarlıklarımıza teslimatımız devam etmektedir. Kaba yem açığını azaltacak doğal mera alanlarında yapılan ıslah projeleri ile ilçemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve verimin arttırılarak daha az maliyetle çiftçimizin daha fazla kazanmasının hedefliyoruz. Şaphane köylerimize yakın arazilerimizi iyileştirilmesi ve bakımı çalışmaları kapsamında gübreleme çalışmaları devam edecektir’’ ifadeleri kullanıldı.
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