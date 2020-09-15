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Şaphane pazarında Korona virüs denetimi

ŞAPHANE PAZARINDA KORONA VİRÜS DENETİMİ

KÜTAHYA 15.09.2020, 10:59
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Şaphane pazarında Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimlerinin çok sıkı uygulandığı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu ve kolluk kuvvetlerimizle incelemelerde bulunduk. Köylümüzün ürettiğini sattığı ve daha çok bayan kardeşlerimizin esnaflık yaptığı pazarımızın kapanmaması için vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın kurallara harfiyen uymaları gerektiğini onlara anlattık. Son dönemde tırmanışta olan vaka sayılarını azaltmak için sosyal mesafe, temizlik ve en önemlisi maske kullanımının önemini anlattık. Pazar yerimizde belediyemiz tarafından maske dağıtıldı’’ ifadelerini kullandı.

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