Şaphane MYO öğrencilerine afet eğitimi

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Öğr. Gör. Ali Telli’nin verdiği Afet Farkındalık ve Kurtarma Ekipmanları eğitimlerine katıldılar.

Kütahya AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda verilen eğitimlere KTBMYO akademisyenlerinden Öğr. Gör. Ali Telli ile Şaphane Meslek Yüksekokulu Afet Yönetimi bölümü öğrencileri katıldı.

Afet Farkındalık eğitiminde, afetlerden önce alınması gereken önlemler, afet anındaki doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Ayrıca afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak önlemlerin önemine vurgu yapıldı.

Eğitimin ardından katılımcılara AFAD Müdürlüğüne ait tam donanımlı Kurtarma aracı ve araca ait tüm ekipmanlar uygulamaları olarak tek tek tanıtıldı. Eğitime katıldıkları için kendilerine afet çantası hediye edilen öğrenciler, Yerleşkede devam eden Zafer Bilim ve Kültür Şenliği’ne katıldılar.