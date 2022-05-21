Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerine aktivite-uğraşı terapisi çalışması

Şaphane Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet öğrencileri, Öğretim Görevlisi Salih Kalkan danışmanlığında sosyal hizmet uygulamaları dersini sınıf dışında aktivite ve uğraşı terapisi eğitimi olarak işliyor.

Konuyla ilgili olarak öğretim görevlisi Salih Kalkan; “Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin toplumun her kesimi ile iletişim kurabilme, onların ihtiyaç ve isteklerini daha iyi anlama, vakit geçirebileceği etkinlikler planlama ve alanlar bulma yönünden kendini geliştirmiş olması gerekir. Söz konusu bu alanlarda toplumun dezavantajlı gruplarına hizmet sunması beklenir. Okulumuz öğrencileri Şaphane’de bu ortam ve imkanlara erişebilme maksadıyla Meslek Yüksekokuluna ait bahçede aktivite-uğraşı terapisi çerçevesinde uygulamalı eğitim alarak mesleki bilgi ve becerilerini arttırma fırsatı sunduk” şeklinde konuştu.