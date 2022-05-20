Sanatçı Feridun Düzağaç, konser yorgunluğunu Harlek’te attı

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Belediyesi bahçesinde sahne alan Feridun Düzağaç, konser yorgunluğunu, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa’da attı.

Düzağaç, konser sonrası Ilıca Kaplıcaları’ndaki Harlek Termal Otel Wellness ve Spa’ya hareket etti. Otelde ekibiyle birlikte konaklayan Düzağaç, hizmetleri sebebiyle tesis yetkililerine teşekkür etti.

Harlek Termal Otel Wellness ve Spa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özer ve İşletme Müdürü Engin Umur, sanatçı Düzağaç’a otel ve kaplıcalarla ilgili bilgiler sundu.

Yavuz Özer, "Bilindiği gibi, otelimizi Ramazan Bayramı sonrası hizmete sunduk. Otelin açılmasıyla Ilıca’da büyük bir hareketlilik yaşandı ve yaşanıyor. Otelimizde önce sanatçı Kıraç’ı, daha sonra da Feridun Güzağaç’ı misafir etmenin heyecanını yaşadık" diye konuştu.(EFE-)