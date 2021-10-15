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Öğrenciler PTT’den mektup gönderdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler PTT’ye giderek yakınlarına tebrik kartı gönderdi. Teknolojinin değerlerden uzaklaştırdığının farkındalığını göstermek , öğrenme modeli rol alınarak çocuklara hem kamu kurum ve kuruluşları tanıtılıp, bunların işleyişi hakkında somut bilgiler vermek amacıyla yapılan gezide, mektup değerleri için bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, kırtasiyelerden özenle tebrik kartı ve zarf seçer evlerinde büyük bir heyecanla yakınlarına mektup yazarak PTT’ den gönderdiler. Tavşanlı Arslanbey ilkokulu 2/D sınıfı öğretmeni Mefküre Çakır, " Çocuklarımızın eski iletişim araçlarını unutmaması, mektup ve tebrik kartlarının nasıl hazırlanıp nasıl gönderileceğini öğrenmesi için PTT gezisi düzenledik. Mektuplaşma geleneğini öğrencilere yaşayarak gösterildi. Mektuplarını gönderen öğrenciler, yetkililer tarafından kargo bölümü gezdirilerek mektupların nasıl tasnif ve kargolandığı anlatıldı." dedi.

KÜTAHYA 15.10.2021, 13:01
Öğrenciler PTT’den mektup gönderdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler PTT’ye giderek yakınlarına tebrik kartı gönderdi. Teknolojinin değerlerden uzaklaştırdığının farkındalığını göstermek , öğrenme modeli rol alınarak çocuklara hem kamu kurum ve kuruluşları tanıtılıp, bunların işleyişi hakkında somut bilgiler vermek amacıyla yapılan gezide, mektup değerleri için bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, kırtasiyelerden özenle tebrik kartı ve zarf seçer evlerinde büyük bir heyecanla yakınlarına mektup yazarak PTT’ den gönderdiler. Tavşanlı Arslanbey ilkokulu 2/D sınıfı öğretmeni Mefküre Çakır, " Çocuklarımızın eski iletişim araçlarını unutmaması, mektup ve tebrik kartlarının nasıl hazırlanıp nasıl gönderileceğini öğrenmesi için PTT gezisi düzenledik. Mektuplaşma geleneğini öğrencilere yaşayarak gösterildi. Mektuplarını gönderen öğrenciler, yetkililer tarafından kargo bölümü gezdirilerek mektupların nasıl tasnif ve kargolandığı anlatıldı." dedi.

Öğrencilerden Sümeyye Çağlı , “ Çok güzel bir gün geçirdik. Tebrik kartı göndermesini öğrendik. ” dedi.

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