Ödüllü Öğretmen Sarıkaya, Müdür Başyiğit’i ziyaret etti

Global Teacher Award-Küresel Öğretmen Ödülüne layık görülen Türkiye’deki 3 öğretmenden biri olan Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esin Sarıkaya, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret etti.

5-6 Kasım’da Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirilecek ödül töreninde ödülünü alacak olan Sınıf Öğretmeni Esin Sarıkaya’yı tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başarılarının devamını diledi.