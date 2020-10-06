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Necmettin Erbakan MTAL, geliri en fazla ikinci lise

NECMETTİN ERBAKAN MTAL, GELİRİ EN FAZLA İKİNCİ LİSE

KÜTAHYA 06.10.2020, 11:23
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Necmettin Erbakan MTAL, geliri en fazla ikinci lise

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye genelinde geliri en fazla olan ikinci Meslek Lisesi olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, Meslek Liselerinin yüz yüze uygulama eğitimine başlanması dolayısıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, atölyeleri gezdiler.

Müdür Hasan Başyiğit, uzun bir aradan sonra okula gelmenin heyecanını yaşayan öğrencilerle sohbet etti ve en kısa sürede salgın hastalıktan kurtularak normal yüz yüze eğitime geçebilme temennisinde bulundu.

Salgın hastalık sürecinde Meslek Liselerinin üretime devam ettiğini belirten Müdür Hasan Başyiğit, Meslek Liselerinin ürettikleri malzemelerle gelir elde ettiğini ve salgın hastalık döneminde bu gelirlerin arttığını söyledi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de geçen yıldan bugüne üretime aralıksız devam ettiğini söyleyen Hasan Başyiğit, Türkiye genelinde geliri en fazla olan ikinci Meslek Lisesi olduğunu ifade etti.

Emeği geçen herkesi tebrik eden Başyiğit, başarılarının devamını dileyerek, hedeflerinin her zaman birincilik olduğuna vurgu yaptı ve "Çok çalışarak bu unvana da sahip olacağımıza inanıyorum" dedi.

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