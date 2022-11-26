Murat Dağı Gençlik Merkezi’nin yapım sözleşmesi imzalandı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi’ne yapılması planlanan Gençlik Kampı yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde 62 Milyon 400 Bin TL bedelle ihalesi gerçekleşen Murat Dağı Gençlik Kampı’nın sözleşmesi Gençlik Spor Bakanlığı ile Müteahhit Firma arasında imzalandı.

Proje çerçevesinde yapılacak olan Gençlik Kampında, 215 yatak kapasiteli, Amfi Tiyatrosu, Yemekhane Alanı, 230 kişilik çok amaçlı spor salonu (Badminton, Voleybol, Basketbol ve Futbol) bulunacak.