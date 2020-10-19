"Muhtarlar, devletimizin sahadaki gözü ve kulağıdır"
KÜTAHYA VALİSİ ALİ ÇELİK, MUHTARLARIN KAMU KURUMLARI İLE VATANDAŞLAR ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ YAPAN BİR KAMU GÖREVLİSİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ.
Kütahya Valisi Ali Çelik, muhtarların kamu kurumları ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi yapan bir kamu görevlisi olduğunu ifade etti.
Muhtarlar günü sebebiyle mesaj yayınlayan Vali Çelik, "1829 yılından günümüze yenilenerek aktarılmış köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı, vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarlarımız yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Seçildikleri köy ve mahallelerde vatandaşın sorunlarını birinci ağızdan dinleyip en iyi bilen, sorunların çözümünde, taleplerin yerine getirilmesinde ve takibinde aktif rol üstlenen muhtarlarımız devletimizin sahadaki gözü ve kulağıdır. Seçildikleri yerlerde vatandaşın taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmanın yanı sıra asayiş, sağlık, eğitim gibi birçok alanda da hizmet veren muhtarlarımız kamu kurumları ile vatandaş arasında bir köprü, bir kamu görevlisidir. Muhtarlarımızın bugün hizmet standartları geliştirilmiş, vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara aktarmada ve yerine getirmede önemli imkanlara kavuşmuşlardır. Bunun en önemli nişanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği önemdir. Muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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