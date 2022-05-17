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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın yurt dışındakilere satılması gibi bir durum söz konusu değil."
Bakan Kurum: "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ediliyor. 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi)."
Müdür İsmail Sayar: "SGK Haftası kutlu olsun"
SGK Haftası nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret etti.
KÜTAHYA 17.05.2022, 10:13
SGK Haftası nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret etti.
16 Mayıs’ı içine alan hafta SGK Haftası kutlanıyor. Hafta sebebiyle SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Sayar, desteklerinden dolayı Kütahya Belediyesi’ne teşekkür etti.
SGK Haftasını kutlayan Başkan Vekili Damcı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun önemli görevleri olduğunu hatırlatarak, Kütahya İl Müdürlüğü’nün başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.