Müdür Başyiğit: “Aşı, salgın hastalıktan korunmak için en önemli unsurdur”

Dumlupınar ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, aşının salgın hastalıktan korunmak için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, aşı olmayanları aşılarını olmaya davet etti.

Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Buğra Karadağ’ı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, daha sonra Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli ile ilçede okullara bir dizi ziyaret gerçekleştiren Müdür Hasan Başyiğit, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden ve yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Müdür Başyiğit, okul bünyesindeki anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle ayrı ayrı ilgilendi, oyunlarında onlara eşlik etti.

Dumlupınar Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonunda incelemelerde bulunan Başyiğit, hijyen konusunda alınan önlemleri denetledi.

Son olarak Dumlupınar Anadolu Lisesini ve Dumlupınar Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Başyiğit, sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere salgın hastalıktan korunmak için alınması gereken tedbirlerin öneminden bahseden Başyiğit, aşının salgın hastalıktan korunmak için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, aşı olmayanları aşılarını olmaya davet etti.