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Mobil aşı ekipleri kahvehanelerde aşı yapıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde mobil aşı ekipleri kahvehanelerde aşı çalışmalarına devam ediyor.

KÜTAHYA 29.07.2021, 10:29
Mobil aşı ekipleri kahvehanelerde aşı yapıyor
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde mobil aşı ekipleri kahvehanelerde aşı çalışmalarına devam ediyor.

Aşı olmayan hiç kimse kalmayacak hedefiyle çalışmaların devam ettiğini belirten Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ’’Mobil aşı ekiplerimiz (Covid-19) aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köylerimizde, tarlada çalışan vatandaşlarımıza hatta kahvehanelerde oturan vatandaşlarımıza aşı çalışması yapılıyor. Salgının hızını kesmenin aşı olmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Çalışmalarımız mobil ekiplerimiz tarafından en son kişi aşı olana kadar aralıksız devam edecek. Emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum’’ dedi.
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