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MOBESE ile maske takibi

KAMERADAN TESPİT EDİLEN MASKESİZ VATANDAŞLARA CEZA YAZILACAK

KÜTAHYA 21.09.2020, 11:30
MOBESE ile maske takibi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kent Güvenliği Sistemi (MOBESE) kameraları ile maskesiz oldukları tespit edilen vatandaşlara ceza kesileceği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’Korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değil. Mümkün olduğunca evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Salgın ile ilgili maske ve mesafe denetimleri Kent Güvenliği Sistemi (MOBESE) kameraları ile de yapılacak olup, kameralara yansıyan maske takılmaması ve sosyal mesafeye uyulmaması durumlarında cezai işlem uygulanacaktır’’ ifadeleri kullanıldı.

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