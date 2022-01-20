Minik eller çini boyadı

Kütahya’da, "Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe" projesi kapsamında, Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, çini boyadı.

Çini sanatının gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynayacak olan "Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe"projesinin bir ayağı Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nde başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı’nın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte çocukların çini sanatı ile tanışmasının, Kütahya çini sanatı açısından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Yardımcısı Damcı, “Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesinin proje paydaşı olduğu Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe projesinin ilk ayağı olarak kreş yaşında ki çocuklarımıza Kütahya’nın değeri olan dünya markası olan çiniciliğin daha fazla ön plana çıkması ve onların çini sanatı ile tanışması anlamında projemizi başlatıyoruz. Bunu da Kütahya’nın göz bebeği olan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nde başlatıyoruz. Bunun devamı gelecek. Katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversiteden gelen usta öğreticilerin eşliğinde bakımevinde yer alan öğrencilerimiz çini karoları boyadılar. Eğlenceli vakit geçiren minik çocuklarımız, çini sanatını yakından tanıma şansı buldular.