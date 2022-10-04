Milletvekili Gazel, "Kasap’ın teklifin gerekçesinde belirttiği hususlar gerçeği yansıtmıyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın, 4 Ekim 2022 tarihinde bir kanun teklifi verdiğini, Kasap’ın teklifin gerekçesinde belirttiği hususların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Milletvekili İshak Gazel, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 4 Ekim 2022 tarihinde bir kanun teklifi vermiştir. Ali Fazıl Kasap’ın teklifin gerekçesinde belirttiği hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın girişimleri ile yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorunlarının çözümü noktasında atılan önemli adımları görmezden gelmektedir. Teklifin gerekçesinde yapmış olduğu bu çarpıtmayı Ali Fazıl Kasap’ın Genel Kurul konuşmasında da sürdürmesi ayrıca esef vericidir” dedi.

“Ülke genelinde toplam yurt sayısı 800’e ulaştı"

14 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği 105 yeni öğrenci yurduyla birlikte AK Parti iktidarı döneminde, ülke genelinde toplam yurt sayısının 800’e, yatak sayısının ise 850 bine çıktığına dikkat çeken Milletvekili İshak Gazel, ”AK Parti iktidara geldiğinde 190 yurt ve 182 bin yatak kapasitesi olduğu dikkate alındığında, AK Parti’nin diğer kamu hizmetleri alanında olduğu gibi, üniversite öğrencisi gençlerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da devrim niteliğinde adımlar attığı açıktır. Üstelik 20 yıl gibi bir süre içerisinde sayıları 4’e katlanan bu yurtların AK Parti döneminde yeni inşaat yapım tekniklerine uygun şekilde ve üstün donanımlarla inşa edilmiş olmaları da çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“41 il merkezindeki tüm başvuran öğrencilerimiz yurtlara yerleştirilmiştir"

İlk fazın sonunda ülke genelinde 41 il merkezindeki tüm başvuran öğrencilerin yurtlara yerleştirildiğini belirten Milletvekili Gazel, ”Daha da önemlisi, bu sene üniversite öğrencilerimize yönelik yurt başvurularının alınmasına 24 Ağustos 2022 tarihinde başlanmış ve tamamen dijital ortamda, gelir, başarı ve sosyal durum baz alınarak objektif şekilde 12 kamu kurumu tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonunda ilk fazda rekor düzeyde yüzde 80’lik bir yerleştirme oranı ile sonuçlandırılmıştır. İlk fazın sonunda ülke genelinde 41 il merkezindeki tüm başvuran öğrencilerimiz yurtlara yerleştirilmiştir. Buna Kütahya da dahildir. Yine yurt yerleştirmelerinin 2. fazı da yakın zaman önce tamamlanmış ve ülke genelinde yurtlarda talep karşılama oranı yüzde 92’ye ulaşmıştır. 2. faz sonunda 60 ilde yedeksiz bir şekilde il merkezlerinde başvuran herkesin talebi karşılanmıştır. AK Parti iktidarı öncesinde yerleştirme oranları yüzde 15 civarındadır. Üstelik bu sene yurtlarımızda kalan öğrencilerimize dönük beslenme yardımının rekor bir artışla 25 liradan 60 liraya çıkarıldığı ve bu yıl yurtlarda kalan öğrencilerimize her ay bin 800 lira beslenme desteği ödemesinde bulunulduğu da unutulmamalıdır. Şüphesiz üniversite öğrencilerimizin nitelikli eğitim - öğrenim görmelerinin sağlanması ve bulundukları ilde barınma ihtiyaçlarının en nitelikli şekilde karşılanması siyaset üstü bir konudur” şeklide konuştu.

“Bu, CHP’nin alışılagelmiş sorumsuz söylem siyasetinin bir örneğidir"

Milletvekili Gazel, şöyle devam etti: ”Ama 2002 öncesine kıyasla AK Parti’nin 20 yıl içinde bu alanda attığı devasa adımları anmadan, bu konuda nereden nereye geldiğimizi görmeden, üstelik muhalefet olmanın vermiş olduğu “rahatlıkla” bunları söylemek popülizmden başka bir şey değildir. Bu, CHP’nin alışılagelmiş sorumsuz söylem siyasetinin bir örneğidir. CHP’li belediyelerin yeni üniversite yurdu inşa etme konusundaki yetersizliği de hatırda tutulmalıdır. Sayın Kasap, keşke bu eleştirilerinin onda birini, mahalli nitelikteki bir müşterek ihtiyaç olan yurtları inşa etmekten özellikle kaçınan CHP’li yerel yönetimlere de yöneltse.”

“CHP zihniyetinin öğrencilerin mali durumunu önemseme gibi samimi bir gündemi olmamıştır"

Kasap’ın teklifinin popülist adımdan öte girmediğini belirten Gazel, ”Üniversiteli kardeşlerimiz unutmasınlar ki, CHP’nin ve CHP zihniyetinin öğrencilerin mali durumunu önemseme gibi samimi bir gündemi olmamıştır, hiçbir zaman olmayacaktır. Bunun en temel delili, bir dönem dar gelirli üniversite öğrencilerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan, Belediyelere burs ödemesi yapma imkanı veren kanun hükmünün CHP eliyle 2008 yılında Anayasa Mahkemesi’ne iptal ettirilmesidir. Bu çerçevede Ali Fazıl Kasap’ın değişiklik önerdiği Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’un, belediyelerin burs vermesine imkân sağlayan 2’nci maddesindeki “(belediyeler hariç)” ibaresi, CHP’li 143 milletvekilinin oyuyla AYM’ye götürülmüş ve 20 Kasım 2008 tarihinde iptal edilmiştir. Dolayısıyla CHP eğer üniversite öğrencilerinin sorunlarıyla ilgilenme konusunda samimiyse, öncelikle üniversite gençliği açısından 2008 yılında sebep oldukları zararlardan kamuoyu önünde özür dilemelidir. Akabinde de AK Parti’nin 20 yıl boyunca bu alanda attığı devasa adımların en azından bir kısmını takdir edebilmeli ve bundan sonra konu hakkında atılabilecek ilave adımları iyi niyetle bizimle yani AK Parti’yle ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla istişare etmelidirler. Aksi durumda verecekleri her teklif, muhalefette olmanın sorumsuzluğu ve rahatlığıyla, oy devşirmeye yönelik samimiyetsiz ve popülist adımlar olmanın ötesine geçemeyecektir” diye konuştu.(EFE-)