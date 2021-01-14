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Mevsimin ilk karı yağdı Gölcük’te kartpostallık görüntüler oluştu
Kütahya’nın Simav ilçesine mevsimin ilk karı yağdı, Gölcük mesire alanında kartpostallık görüntüler oluştu.
KÜTAHYA 14.01.2021, 10:31
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Kütahya’nın Simav ilçesine mevsimin ilk karı yağdı, Gölcük mesire alanında kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji’nin yağış uyarısıyla ilçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüldü. Bin 450 rakımlı Gölcük yaylası mesire alanı beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan volkanik gölün çevresindeki ormanlık alan, taş konak evleri ve sosyal tesislerin kar ile buluşması, kartpostallık görüntüler oluşturdu.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, kar manzaralarını görüntülemek üzere Gölcük mesire alanına geldiğini belirtti. Başkan Biçer “ Yılın ilk karı, inşallah bereket getirir. Gölcük mesire alanında uygulanmak üzere hazırladığımız kış sporları projelerini hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
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