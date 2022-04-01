Kütahya’ya fırtına uyarısı

Meteroloji Müdürlüğü, Kütahya için fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, kent için bugün ve yarın Afrika kaynaklı toz taşımının da görüleceğinin de tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Bursa, Bilecik illeri geneli ile Kütahya ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinin sabah saatlerinde yerel hafif sağanak yağışlı geçeceği, ayrıca bölge genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği

tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artması beklenmektedir. Güneyli yönlerden orta kuvvette Bursa, Bilecik ve Kütahya illeri genelinde kuvvetli (40-60km/sa), zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.