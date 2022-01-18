Kütahya’ya 477 milyon TL’lik eğitim yatırımı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 2021 itibariyle Kütahya’ya yapılan eğitim yatırımlarının 477 milyon TL’yi geçtiğini ifade etti.

“Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır” diyen Başkan Sebahattin Ceyhun, “ Öğrencilerimizin modern bir ortamda ve teknolojik donanıma sahip okullarda eğitim görmesi öncelikli vazife bildiğimiz konuların başında geliyor. Dumlupınar Ortaokulu ve birçok okul inşaatımız da yeni dönemde öğrenci kardeşlerimize hizmet vermek için hızla yükseliyor. Şehrimizde eğitim yatırımlarımız 2021 itibariyle 477 milyon TL’yi geçerken şehrimize, 249 okul, 2 bin 917 derslik, 3 bin 180 yataklı 15 pansiyon, 19 spor salonu,10 atölye, Tasarım Teknokent, 3 Bilim Sanat Merkezi, 9 Ar-Ge Merkezi ve 3 tasarım merkezi kazandırdık. Önümüzdeki süreçte geleceğimizin teminatı öğrenci kardeşlerimize müjdelerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.