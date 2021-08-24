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Kütahya’nın İnli köyü sakinlerinin çöp isyanı

Kütahya’da merkeze bağlı İnli köyünde çöplerin günlerdir toplanmadığı bildirildi.

KÜTAHYA 24.08.2021, 09:47
Kütahya’nın İnli köyü sakinlerinin çöp isyanı

Kütahya’da merkeze bağlı İnli köyünde çöplerin günlerdir toplanmadığı bildirildi.

Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak, köylerindeki çöplerin düzenli olarak toplatılmasını istediler.

Köy sakinlerinden Zafer Poyraz, "Merkez İnli köyünün çöp konteyneri. Özel İdarenin görev alanında olmasına rağmen çöpler alınmıyor. İlgili kurum ve kişiler görevlerini zamanında ve layıkıyla yapmalıdırlar" dedi.

Alperen Akdemir ise, "Ben de gördüm ve çok üzüldüm. Daha sık toplanmalı. ’15 günde bir geliyor’ diyenler oldu çok geç" ifadelerini kullandı.

Muammer Dönmez, "Maalesef Özel İdare görevini gereği gibi yapmıyor" şeklinde konuşarak tepki gösterdi.

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