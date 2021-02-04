Kütahyalı esnaf örnek bir bağışa imza attı

Kütahyalı hayırsever esnaf Kemal Hisar, Kütahya merkeze bağlı Cedit Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi yapılması için arsasını Kütahya Valiliğine bağışladı. Protokol, Kütahya Valisi Ali Çelik ile hayırsever Kemal Hisar arasında imzalandı.

Vatandaşların Halk Günü Toplantısı’nda Aile Sağlığı Merkezi eksikliğini iletmesi üzerine Cedit Mahallesine giderek incelemelerde bulunan ve vatandaşlarla görüşen Vali Ali Çelik’in gayretleri Kütahyalı esnafın anlamlı bağışıyla sonuca ulaştı.

Hayırsever esnaf Kemal Hisar, Cedit Mahallesi’ndeki 864 metrekare arsasını Aile Sağlığı Merkezi yapılması için Kütahya Valiliği’ne bağışladı.

Arsanın bağışıyla ilgili protokol, Vali Ali Çelik ile hayırsever Kemal Hisar tarafından imzalandı.

İmza protokol töreninde İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da hazır bulundu.

Hayırsever vatandaşa teşekkür edip protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali Çelik, “Sahip olduğu malı hiç bilmediği, tanımadığı insanlar için iyilik yolunda harcayan hayırsever vatandaşımız Kemal Hisar’ı tanımaktan büyük bir gurur ve onur duydum. Hiç tereddüt etmeden, hiçbir şart sunmadan devletimize ve milletimize faydalı olacak diye arsasını bağışlaması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Devletimiz ve milletimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize düşen yapılan hayrın bir an önce hayata geçirilmesini sağlamak. İnşallah en kısa sürede Cedit Mahallemize Aile Sağlığı Merkezimizi kazandırırız” dedi.