banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Kütahya’daki kadın kooperatifleri YÖREX Fuarı’na katılacak

Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) bu yıl kapılarını 20 Ekim’de açacak. Kütahya’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, Kütahya’nın değerlerini YÖREX Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturacak.

KÜTAHYA 11.10.2021, 13:27
Kütahya’daki kadın kooperatifleri YÖREX Fuarı’na katılacak

Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) bu yıl kapılarını 20 Ekim’de açacak. Kütahya’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, Kütahya’nın değerlerini YÖREX Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturacak.

Fuara, Kütahya’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri de katılarak Kütahya’ya özgü yöresel ürünleri, el emeği göz nuru çalışmalarını ziyaretçilere tanıtacak.

Konuyla ilgili yapılacak çalışmalar Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin başkanlığında istişare edildi.

Toplantıya; Kütahya Üretken Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Aylin Girgin Oğuz, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, Zafer Kalkınma Ajansı ile Ticaret Borsası yetkililer ve kadın kooperatiflerinin başkanları katıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1