Kütahya’da Yunus Timleri bir araçta uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da polis ekipleri tarafından bir araç ve şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Bahçelievler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, C.T. (38) isimli şahsın sevk ve idarisindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 1,13 gram metamfetamin, 3,43 gram tütünle karıştırılmış esrar, içime hazır tütünle karıştırılmış vaziyette 1,21gram esrar ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs yakalanarak gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.