Kütahya’da Yunus Ekipleri 9 ayda aranan 154 şahsı yakaladı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerinin 9 ayda yaptığı çalışmalarda aranan 154 şahsı yakaladığı bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince 1 Ocak 2022- 31 Eylül 2022 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, aranan 154 şahsı yakalandı, 33 bin 336 şahıs sorgulandı, 14 bin 495 araç kontrol edildi. Ruhsatsız 83 tabanca, 30 tüfek, 64 kurusıkı tabanca ve bin 468 mermi/fişek, 5 çalıntı motosiklet, 238 delici, kesici alet, 141 olayda 974 hap, 398 gram metamfetamin, 201 gram bonzai, 139 gram esrar ve 12 tarihi eser ele geçirilerek şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kesintisiz olarak çalışmalarımız sürecektir” ifadelerine yer verildi.