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Kütahya’da yeni orman yolları açılıyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce ormanların her noktasına ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni orman yolu yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 22.09.2021, 14:16
Kütahya’da yeni orman yolları açılıyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce ormanların her noktasına ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni orman yolu yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gürgenyayla Orman İşletme Şefliği tarafından 2021 yılı yol programında bulunan 303-1 kod numaralı orman yolu yapım çalışmaları sürüyor.

Ormanların her noktasına ulaşım kolaylığı sağlamasının yanı sıra, olası bir yangında erken ve doğru müdahale için önemli role sahip olan orman yollarının yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gürgenyayla Orman İşletme Şefi Meryem Yağlı’dan sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Orman yollarının dört mevsim kullanılabilmesi için bakım onarım çalışmalarının da tüm İşletme Müdürlüklerinde sürdürüldüğünü söyleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gürgenyayla Şefliğinde bin 910 kilometre olarak yapılan yeni orman yolunun da ormancılık çalışmalarında ve orman yangınlarında yangın sahasına daha hızlı ulaşılması, erken müdahale ile orman yangınlarını kısa sürede söndürülmesinde katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve kolaylıklar diledi.

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