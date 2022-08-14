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Kütahya’da şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

-Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 2.28 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi

KÜTAHYA 14.08.2022, 11:05
Kütahya’da şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

-Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 2.28 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda O.S. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 2.28 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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