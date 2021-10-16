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Kütahya’da Organ Bağışı Haftası öncesi etkinlik

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesinde halkı bu konuda bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla stand kuruldu.

KÜTAHYA 16.10.2021, 10:17
Kütahya’da Organ Bağışı Haftası öncesi etkinlik

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesinde halkı bu konuda bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla stand kuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası olarak etkinlik ve bilgilendirme çalışmalarıyla gündemde tutulmaktadır. Bu yılda 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası yaklaşırken halkımızı bu konuda bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile Hastane ana bina ve ek binamızda stand kurularak doğru bilgilendirme yapılmaktadır. Standımız bir ay boyunca süresince devam edecektir. Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof . Dr. Canan Balcı öncülük ederek çalışmalara kendisi de katılmıştır. Ayrıca, 4 Kasım 2021 tarihinde KSBÜ Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonunda 1. Organ Nakli ve Güncel Sorunlar Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır” denildi.

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