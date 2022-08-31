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Kütahya’da Okul Müdürlerine “Gıda Güvenilirliği” eğitimi
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Merkez, Tavşanlı, Gediz ve Simav ilçelerinde Okul Müdürlerine Gıda Güvenilirliği Eğitimi verildi.
KÜTAHYA 31.08.2022, 12:24
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Merkez, Tavşanlı, Gediz ve Simav ilçelerinde Okul Müdürlerine Gıda Güvenilirliği Eğitimi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Tekeli ve Gıda Mühendisi Merve Söyler tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP) çerçevesinde Kütahya Merkez, Tavşanlı, Gediz ve Simav ilçelerinde Okul Müdürlerine Gıda Güvenilirliği Eğitimi verildi.
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