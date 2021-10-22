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Kütahya’da lise öğrencilerine, "Proje Hazırlama Teknikleri" semineri

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Serpil Kılıç Cebeci, Okul Müdür Yardımcıları, öğretmen ve öğrencileri, Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesine çalışma ziyareti gerçekleştirdiler

KÜTAHYA 22.10.2021, 15:42
Kütahya’da lise öğrencilerine, "Proje Hazırlama Teknikleri" semineri

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Serpil Kılıç Cebeci, Okul Müdür Yardımcıları, öğretmen ve öğrencileri, Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesine çalışma ziyareti gerçekleştirdiler

İki okulun idareci ve öğretmenleri yaptıkları ve yapacakları etkinlik ve projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca TÜBİTAK projesi hazırlama konusunda Eti Sosyal Bilimler Lisesi Coğrafya Öğretmeni Işın Erdoğan tarafından "Proje Hazırlama Teknikleri" konusunda öğrencilere seminer verildi.

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri, Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi programlarından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret ettiler. Sosyal Bilimler Liseleri arasında gerçekleşen bu ziyaretin bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından önemli ve çok değerli olduğunu ifade eden Müdür Hasan Başyiğit, yapılan etkinlikte emeği geçenlere ve misafir okula ziyaretleri için teşekkür etti. Misafir ekip tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kendin Yap Atölyeleri" ziyaret edildikten sonra Kütahya’nın farklı önemli mekanlarına ziyaretler gerçekleştirildi.

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