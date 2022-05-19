Kütahya’da kuş meraklıları mezatta buluştu

Kütahya Serinofil Derneği üyeleri tarafından yetiştirilen kuşlar mezatla satıldı.

Kütahya’da, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yapılamayan kuş mezatları başladı. Derneği çatısı altında bir araya gelen meraklıların kimi satarken, kimi de alıyor.

Düzenledikleri mezatların ilgi gördüğünü söyleyen Kütahya Serinofil Derneği Başkanı Sabri Dikbasan, "Bizler burada kuşlar için toplanıyoruz. Pandemiden dolayı iki yıldır yapılamıyordu. Ama, şu anda çok şükür açıldı. Burada kuşları alıp satıyoruz. Hasbihal ediyoruz. Bütün kuş camiasında olan arkadaşlarımıza dostlarımıza selamlar olsun. Kuş severleri buraya bekliyoruz” dedi.

Her yıl bir kuş türünün revaçta olduğunu kaydeden Dikbasan, "Bu sene ağat türü kuşlar revaçta. Bundan öne parizyen ve zorlar daha revaçtaydı. İlgi olunca bu kuşların fiyatları çok yükseldi. Agat türü kuşu yıllardır tabandaydı. Dolayısıyla üretilmiyordu. Ama bu yıl Agat türü aranır oldu. Agat türü kuşlar, sırt ve omuzlarında çizgisi ile kafasında maskesi olan değişik renklerde olan kuşlar. İlgi olunca şimdi herkes agat üretmek istiyor" diye konuştu.